انت الان تتابع خبر 'فيفا' يحدد موعد مباراة البرازيل والارجنتين المعلقة ضمن تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل
وأضاف: "بعد تحليل الطلبات المقدمة من كلا الطرفين والنظر في جميع ظروف القضية، أكدت لجنة الاستئناف أنه سيتم إعادة المباراة، وأيدت أيضا غرامة قدرها 50.000 فرنك سويسري تم فرضها على كلا الاتحادين".
واوضح البيان: "فيما يتعلق بأوجه قصور الأطراف من حيث مسؤولياتهم أو التزاماتهم فيما يتعلق بالمباراة، قررت لجنة الاستئناف:
1.تخفيض الغرامة المفروضة فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالنظام والأمن إلى مبلغ 250.000 فرنك سويسري.
يشار إلى أن منتخبي البرازيلي والأرجنتين ضمِنا المشاركة في كأس العالم 2022 بعدما تصدر منتخب السامبا ترتيب مجموع تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 45 نقطة، مقابل 39 نقطة لمنتخب الأرجنتين في المركز الثاني.
وفي المباراة التي أقيمت في 5 كانون الاول الماضي، انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج إميليانو مارتينيز وكريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو، من الملعب، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.