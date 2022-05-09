شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توافق على موازنتى هيئة سلامة الملاحة البحرية وديوان عام وزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على الموازنة العامة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2022/2023.

واستعرضت صيفية جاد المولي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية الإيرادات والمصروفات الخاصة بالهيئة خلال العام المالي الحالي .

ومن جانبة قال اللواء حسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، إنه سيتم تحويل جميع الفنارات بالهيئة إلى فنارات رقمية، مؤكدا أن الهيئة منذ عام 1980 لم تحصل أي قروض داخلية أو خارجية، لافتا أن أجور العاملين بالهيئة متدنية جدا .

كما وافقت اللجنة على موازنه ديوان عام وزارة النقل قطاع النقل البحري للسنة المالية 2022/2023 باجمالي 564891000.

حيث استعرض رئيس الادارة المركزية للتخطيط بقطاع النقل البحري حجم الإيرادات والمصروفات عن العام المالي الحالي بالقطاع .