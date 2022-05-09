شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توافق على موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامه لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2022/2023.

ووجه أعضاء اللجنة عدد من الأسئلة لمسؤلي هيئة ميناء الإسكندرية، ومن جانبه تسائل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أسباب زيادة المصروفات بالمجموعه 3 ، بنحو 863 مليون جنيه، وأيضا أسباب الزيادة في بند الإهلاك والاستهلاك، وهل ما تم ادراجه لبند الصيانة 165 مليون جنيه يكفي احتياجات الهيئة في هذا البند.

ومن جانبه تسائل النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، عن تفاصيل إنشاء محطة متعددة الأغراض بهيئة ميناء الإسكندرية.

وقال النائب الدكتور جمال السعيد إن ميناء الإسكندرية هو درة الموانئ المصرية، ومن أهم الموانئ بالعالم وبها مشروعات تطوير وتنمية ونحن كلجنه نقل ومواصلات ندعم الهيئة، متسائلا عن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها والتي تصل لحوالي خمسة وستين مليون جنيه من اجمالي مجموع الأعباء والخسائر، كما تسأل أيضا هل الهيئة تتكلف مصاريف العاملين المعاريين .

من جانبة أكد اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن حجم المشروعات بميناء الإسكندرية غير مسبوق حتي تتحول لمركز لوجستي عالمي، وبالتالي كان لابد أن نسير بالتوازي لإنشاء محطة متعددة الأغراض .

وتابع شاهين في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، أن هناك خطة لترشيد الانفاق، وأن حجم التداول زاد بنسبة تصل لحوالي 14 %، مؤكدا أن ميناء الإسكندرية ليس به معوقات، وهذا العام لدينا الآن 3 مشروعات عملاقه بميناء الدخيلة، وسيتم الانتهاء من محطة 55 خلال الفترة القادمة، حيث تم الانتهاء من البنية الاساسية للمحطة، وأيضا تم الانتهاء من البنية الأساسية لرصيف 3.

وأكد اللواء شاهين، أن بند الصيانه كافي لتأهيل الموارد البشرية لدينا ولدينا طقم كامل من العاملين المؤهلين لإدارة آي عطل داخل الميناء ومواجهة آي مشكله داخل الهيئة.