شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مسؤول كبير في مونتنيجرو متهم بنهب ملايين الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت السلطات في مونتنيجرو رئيس المحكمة التجارية بلاز يوفانيتش للاشتباه في قيامه بتنسيق منظمة إجرامية نهبت ملايين الدولارات من الدولة ن حسبما أفادت بوابة (فيجيستي دوت مي) الإخبارية اليوم الاثنين.

وأفاد تقرير البوابة بأن السلطات قامت بتفتيش مقر المحكمة بحضور يوفانيتش، الذي تم اعتقاله فيما بعد إضافة إلى العشرات من الموظفين المدنيين.

ويشار إلى ان هذه الموجة من الاعتقالات هي الأخيرة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحجيم الفساد وإساءة استخدام المناصب العامة على أعلى مستويات نظام مونتنيجرو القضائي.