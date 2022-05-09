شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظاهرة جوية مخيفة تسبب الذعر بين الصينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تداول صينيون مقطع فيديو من مدينة تشوشان المجاورة لشنغهاي يظهر سماء المدينة وقد تحولت إلى اللون الأحمر تحت طبقات كثيفة من الضباب، ما دبّ الذعر في قلوب السكان.

فقد بيّن المقطع أصوات السكان وهم يسجلون تغير لون الأفق، ما أثار مخاوفهم لعدم فهم ما يحدث، حيث تحول لون السماء إلى القرمزي دون سابق إنذار.

وصف مستخدمون في تطبيق Douyin، النسخة الصينية من تيك توك، السماء الحمراء بأنها نذير شؤم بسبب تعامل الصين مع جائحة كورونا، والذي ظهر في شنغهاي المجاورة.

لكن وسائل الإعلام المحلية أوضحت أن ظاهرة الطقس الغريبة كانت نتيجة لانكسار الضوء.

بدورهم، أوضح موظفو مكتب تشوشان للأرصاد الجوية، أن الظاهرة تحدث "عندما تكون الظروف الجوية جيدة، فإن المزيد من المياه في الغلاف الجوي تشكل رذاذا ينكسر ويبدد ضوء قوارب الصيد ويخلق السماء بلون أحمر"، وفقاً لصحيفة "غلوبال تايمز".

من جهتهم، قال المحققون عبر الإنترنت إن الجسيمات جاءت من انفجار تونغا البركاني عام 2022، والذي وجد أنه أكبر انفجار بركاني في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، ويمكن أن يكون قد ساهم أيضاً في انكسار الضوء.