ألمانيا تنفي ضماً سريعاً لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

برلين: ثبطت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، توقعات بانضمام سريع لأوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت بيربوك اليوم الإثنين، في فرانكفورت: "أوكرانيا تنتمي إلى البيت الأوروبي، لكننا لا نعلم متى وكيف يمكن أن تحدث هذه الخطوة، لأن أوكرانيا في حرب مفزعة الآن".

وسبق لبيربوك أن أعربت بالفعل عن تحفظاتها على طلب العضوية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء عادة ما يستغرق سنوات.

وقالت الوزيرة خلال زيارة جامعة فيادرينا في فرانكفورت اليوم: "يجب ألا نقطع وعوداً فارغة مرة أخرى"، مضيفة أنه يتعين في النصف الأول من هذا العام بدء محادثات على انضمام مقدونيا الشمالية، وألبانيا، والتي ظلت قيد الإعداد لفترة طويلة.

وجددت بيربوك دعوتها روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا على الفور.