المفوضية الأوروبية تحسم انضمام أوكرانيا في الشهر المقبل

09 مايو , 2022
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، إن المفوضية ستبدي رأيها في الشهر المقبل في ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت في تغريدة إنها تحدّثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتتطّلع إلى الحصول على إجابات على استبيان عضوية الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "المفوضية الأوروبية ستسعى إلى إبداء رأيها في يونيو (حزيران)".
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