زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان... المباني اهتزت

09 مايو , 2022
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان (أ ف ب).
اهتزت المباني لفترة وجيزة في تايبيه عاصمة تايوان اليوم الإثنين جراء زلزال قوته 6.1 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار.
وقال مكتب الأرصاد إن الزلزال كان على عمق 27.5 كيلومتر وكان مركزه قبالة الساحل الشرقي لتايوان في منتصف المسافة تقريباً بين ساحل مقاطعة هوالين وجزيرة يوناجوني بجنوب اليابان.
وأضاف أن السكان شعروا بالزلزال في أنحاء تايوان.
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