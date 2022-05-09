- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر مبابي وحكيمي في مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-09 | 17:12
المصدر:
1,173 مشاهدة
الخليج 365- رياضة
أكدت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ظهور الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، ثنائي باريس سان جيرمان، بشكل مفاجئ في مدينة مدريد.
أكدت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ظهور الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، ثنائي باريس سان جيرمان، بشكل مفاجئ في مدينة مدريد.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، ان "مبابي تناول الغذاء، ظهر اليوم، مع حكيمي وشقيقه وشخصين آخرين في مطعم بمدريد".
وتردد أن مبابي وافق على التجديد بعدما عرض عليه باريس، راتبًا سنويًا بقيمة 50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون، ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.
لكن فايزة العماري والدة مبابي، نفت تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود اتفاق مع إدارة باريس أو أي فريق آخر في الوقت الحالي.
وتردد أن مبابي وافق على التجديد بعدما عرض عليه باريس، راتبًا سنويًا بقيمة 50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون، ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.
لكن فايزة العماري والدة مبابي، نفت تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود اتفاق مع إدارة باريس أو أي فريق آخر في الوقت الحالي.
يذكر أن مبابي يرتبط بصداقة وطيدة مع حكيمي منذ انتقال الظهير المغربي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.
المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا