'إنقاذ وطن' يكشف فحوى اجتماع أربيل

وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عقد اجتماعا في أربيل في اليوم الإثنين، إذ جرى التأكيد على أن التحالف منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية".

وأشار البيان إلى "الاتفاق على أن يأخذ مجلس النواب دوره في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وكذلك ممارسة دورة الرقابي".



وأكد التحالف، "استمراره في حواراته مع المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها".