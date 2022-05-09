ماكرون: يجب بناء السلام في أوكرانيا دون "إذلال" روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنه في سبيل إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا، يجب بناء السلام دون ”إذلال“ روسيا، وتابع: ”غدا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدا. سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة.. لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضًا، ولا حتى بالإذلال“.



ودعا ماكرون إلى إنشاء ”مجموعة سياسية أوروبية“ لضمّ أوكرانيا خصوصا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق ”عقودًا“.

وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا: ”هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن“.