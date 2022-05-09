شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية تطالب بالاستفادة من مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا فعليا بدأنا منذ بداية الفصل التشريعى لمجلس النواب فى وضع بنية تشريعية للمنظومة الصحية فى مصر.

وأضافت "محروس"، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021، أن إصدار قانون التأمين الصحى الشامل فى 2018 بمثابة أكبر مشروع قانون يلبى رغبات المواطنين فى توفير منظومة صحية جيدة وكريمة وعادلة تتفق مع إستراتيجية الدولة فى ملف الصحة وفق خطة الصحة فى 2020 - 2030 وفى ظل استكمال تطوير البنية التشريعية، مايؤدى إلى نقل الخبرات الفنية والصحية للأطباء والعاملين فى المنظومة الصحية.

ودعت "نائبة التنسيقية"، إلي تطبيق تطبيق نقل الخبرات ولا نتجاهلها، وأننا فعليا طبقنا منظومة التأمين الصحى فى 3 محافظات، وكان هناك جهد محمود فى هذا الملف وتم تقديم الخدمة الطبية لـ 9 ملايين حالة ولايمكن إغفاله.

وتابعت:" إن كان هناك تباطؤ، لابد من أن نقف على أرض الواقع من خلال الإستفادة من المميزات التى تم إكتسابها من تطبيق المنظومة سالفة الذكر مع تطبيق نقل الخبرات كما فى الإتفاقية المعروضة ولا نريد أن يكون تطبيق الأتفاقية مجرد ورقيات ونريد أيضاً السرعة فى تطبيق الخدمة للمواطن المصرى معلنة موافقتها من حيث المبدأ على الإتفاقية.