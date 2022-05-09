شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية يطالب الحكومة بمراجعة أداء المنظومة الصحية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات "بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

وشدد درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، علي ضرورة مراجعة الحكومة للمنظومة الصحة فى المحافظات التي لم يشملها التأمين الصحي، لما تعانيه من إهمال وترهل شديد، وسوء تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الصحة فى مصر، يحتاج إلي إهتمام حكومي أضعاف الذي نراه الآن، وأن كثير من المستشفيات الحكومية لا يوجد بها أساسيات سير العمل وهذا أمر لابد من التصدي له.