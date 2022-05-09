شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: "الاختيار 3" فضح مخططات الإخوان وكشف نواياها الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الأحداث الإرهابية الخسيسة التي تم ارتكابها في أرض سيناء، ما هي إلا محاولات يائسة من قبل الجماعات الإرهابية للرد على النجاح الذي حققه مسلسل الإختيار 3، فكل ما تتعرض له الدولة المصرية من أي هجوم دليل قاطع على أن العمل الدرامي استطاع كشف مخططات تلك الجماعات وفضح وكشف نواياهم الخبيثة لتخريب وتدمير الدولة والعبث بمؤسساتها وأجهزتها، بل وتقويض جيشها.

وأوضح الجندي، أن مسلسل الاختيار3 استعان في عرضه لمخططات الإرهابية بكافة المستندات والوقائع المصورة بالصوت والصورة لكشفها أمام المصريين، مما لا يدع مجال للشك في وحشية وفاشية حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكافة التنظيمات الموالية لها، وأكد على أن الدراما المصرية لها دور هام في تطوير وتنمية وعي المواطن المصري وتبصيره بكافة الحقائق التاريخية، ليدرك الأخطار التي تحيط بمصر المحروسة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الجماعة الإرهابية أصابها نوعا من الارتباك بعد عرض المسلسل لأنها تعرت أمام المصريين بل والمجتمع الدولي، وأن ما ادعته على مدار تأسيسها من مبادئ وحب لله والوطن أكاذيب، وهدفها الأساسي كان السيطرة على الحكم وتحقيق أهداف خبيثة على أرض مصر، بل تعمل لصالح أجندات قوى دولية عظمى استخدمتها كذراع للدخول والتحكم في شئون الدولة .

وتابع: التسجيلات التي عرضها مسلسل الاختيار الخاصة بقياداتهم البارزة، كشفت عن نواياهم ورأيهم في إدارة الدولة وتجاه القضايا المختلفة، وأزالت الستار عن تلك الجماعات ونواياها الشيطانية التي كانت تخطط لها لتجعل من مصر بقعة لتجمع وتعايش الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الوقائع أثارت الغضب في نفوس تلك الجماعات مما دفعهم للانتقام بتنظيم الهجوم الإرهابي الخسيس والغاشم في سيناء، ولكن القيادة السياسية والشعب المصري والجيش عازمين على مجابهة الإرهاب وأن هذه المحاولات لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة وصلابة قوية وتكاتفا مجتمعيا على مواجهة براثن الشر وقوى الظلام التي تكره أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية حقيقية.