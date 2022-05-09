شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الصحفى والكاتب الكبير عزت السعدنى مؤسس مجلة علاء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وفاة الكاتب الكبير والصحفي الساخر عزت السعدني.

عزت السعدني، صحفي وكاتب مصري ساخر شهير، وهو ابن عم الكاتب الكبير الراحل محمود السعدنى والفنان الشهير صلاح السعدني، وهو أول رئيس تحرير لمجلة "علاء الدين"، وهى مجلة للطفل أسبوعية، وتهتم بالتربية والعلوم والفنون والرسوم للطفل، وجاء عددها الأول في 15 يوليو 1993، برئاسة تحرير الراحل عزت السعدني.

مؤلفات عزت السعدني

وقدم عزت السعدني للمكتبة العربية العديد من المؤلفات منها: « إعلان موت الحب نساء بلا شاطئ، الشيطان يسكن المدينة، المقامات السعدنية في الحياة المصرية، سفر العشاق 100 سنة، سينما خطوات الإنسان المصري على أرض مصر، هل هو يوحنا المعمدان، هي تسبق الشيطان بخطوة، عالم بلا رجال، عالم بلا نساء».

ويتوجه ”الخليج 365”، بخالص التعازي، للزملاء في جريدة الأهرام وأسرة الراحل الكاتب، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.