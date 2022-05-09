زيلينسكي يدعو لاتخاذ خطوات “فورية” تسمح للموانئ بتصدير القمح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء.

وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تيليجرام بعد أن تحدث إلى رئيس المجلي الأوروبي شارل ميشيل الذي زار مدينة أوديسا الأوكرانية: “من المهم منع أزمة غذاء في العالم تتسبب فيها التحركات العدوانية الروسية”.

وأضاف: “يجب اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية أمام تصدير القمح”.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دعا يوم الجمعة إلى إعادة فتح موانئ أوديسا بأوكرانيا للمساعدة في كبح أزمة الجوع العالمية.

وقال البرنامج، في بيان، الجمعة: “إذا لم يتم إعادة فتح الموانئ، فسوف تذهب جبال الحبوب سدى، بينما يكافح برنامج الأغذية والعالم للتعامل مع أزمة جوع عالمية كارثية بالفعل”.

وتم إغلاق الموانئ في أوديسا وموانئ أخرى في أوكرانيا على البحر الأسود بسبب الحرب، مما ترك ملايين الأطنان من الحبوب في صوامع.