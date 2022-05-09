بعد حصار طويل.. روسيا تبدأ “عمليات اقتحام” مصنع آزوفستال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الاثنين بأن قوات روسية مدعومة بالدبابات والمدفعية تجري “عمليات اقتحام” لمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة.

ولم يدل المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إن قاذفات صواريخ روسية قد تشن هجمات في المستقبل. ولم يقدم دليلا على ذلك.

ونفت روسيا في السابق تأكيدات المسؤولين الأوكرانيين عن محاولتها اقتحام المنشأة مترامية الأطراف على بحر آزوف، حيث كان مدنيون يحتمون أيضا.