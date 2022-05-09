طلاء أحمر على وجهه وأعلام أوكرانيا حوله.. ماذا حصل مع السفير الروسي في بولندا؟ (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 3:32 مساءً

السفير الروسي في بولندا مغمّسًا بطلاء أحمر وسط حشود من المحتجين

هاجمت مجموعة من الناشطين المؤيدين لأوكرانيا في حربها مع الجيش الروسي سفير روسيا لدى بولندا، وغمّسوه بسائل أحمر، وراشقوه بالأغراض بينما كان يحاول وضع إكليل من الزهور على مقابر الجيش السوفييتي في وارسو، في ذكرى انتصار السوفييت على المانيا النازية.

“سيرغي أندريف” هوجم من قبل عدد من المحتجين خلال حضوره المراسم السوفييتية العسكرية في العاصمة البولندية احتفالًا بـ”يوم النصر” على النازيين عام ١٩٤٥.

ومنع حشد من المحتجين السفير الروسي من دخول المقبرة، وقاموا بالتلويح بالعلم الاوكراني امامه، ونادوه بالفاشي قبل ان يبدأوا برشقه ببعض الأغراض.

وقال اندريف لاحقًا انه لم يُصب بأي أذى. غير ان الحادثة تزيد من حدة التوتر الحاصلة بين روسيا ودول سوفييتية سابقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

بولندا- التي لديها تاريخ دموي طويل مع روسيا السوفييتية- تدعم اوكرانيا منذ الايام الاولى للحرب، ما وضعها في مرمى تهديدات الكرملين.

ورغم التهديدات، واصلت الحكومة البولندية امداد أوكرانيا بالأسلحة لدعم القوات الاوكرانية المسلحة.

وتعليقا على حادثة مواجهة السفير الروسي في بولندا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على تيليغرام : “مرة جديدة، تعرّت وجوه مؤيدي النازية الجديدة، وهي دموية”.

وأضافت:” هدم تماثيل الأبطال في الحرب العالمية الثانية، تدنيس المدافن، والآن قطع مراسم وضع الزهور في هذا اليوم المقدس، تؤكد المؤكَّد وهو أن الغرب وضع مسارًا لإعادة تجسيد الفاشية”.

وقد ألغيت مسيرة في وقت سابق، يقوم خلالها اهالي الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية بالمشي في الشوارع حاملين صور أحبائهم.

وقد حذّرت السلطات البولندية من أنّ أحداثًا كهذه قد تكون غير قانونية، لانها صُممت لتظهر دعمًا لبوتن في حربه على أوكرانيا.

والمقبرة السوفييتية تقع وسط الطريق التي تربط وسط المدينة بالمطار. وهي مدفن لأكثر من ٢٠ ألف جندي من الجيش الأحمر، قتلوا خلال معارك مع النازيين.



