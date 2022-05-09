زيلينسكي في يوم النصر: لن نتخلى عن أي جزء من أراضينا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستنتصر في حربها مع روسيا ولن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، وذلك، تزامنا مع احتفالات روسيا بيوم النصر على النازية، اليوم الاثنين.

وأضاف زيلينسكي في رسالة فيديو ظهر فيها ماشياً في الجادة المركزية في العاصمة كييف: “في يوم النصر على النازية، نقاتل من أجل نصر جديد. الطريق إليه صعب، لكن ليس لدينا شك في أننا سننتصر”.

وقال: “الأوكرانيين شعب حر قاتل للدفاع عن أرضه عدة مرات على مر التاريخ ولديه مساره الخاص”، مضيفا: “اليوم نخوض حربا على هذا المسار ولن نترك لأحد أي جزء من أراضينا.. ولن نترك لأحد أي جزء من تاريخنا”.

وتابع: “نحن فخورون بأسلافنا الذين هزموا النازية بالتعاون مع دول أخرى من الحلفاء ضد هتلر، ولن نسمح لأحد بالاستيلاء على هذا النصر”.

وأضاف: “لا توجد قيود يمكنها تقييد أرواحنا الحرة. لا يوجد محتل يمكنه الاستيلاء على أراضينا الحرة. لا يوجد محتل يمكنه أن يحكم شعبنا الحر. عاجلا أو آجلا سننتصر”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر، أمس الأحد، من المقارنات بين الحرب العالمية الثانية والنزاع في أوكرانيا، مؤكداً أن “النصر سيكون لنا كما في العام 1945”.

يذكر أن روسيا تحتفل في 9 أيار من كل عام بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية.