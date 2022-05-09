شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يحولون السفير الروسي في بولندا إلى «اللون الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض السفير الروسي في بولندا إلى موقف محرج حيث غمر بمادة حمراء يوم الاثنين، من قبل أشخاص يحتجون على الحرب في أوكرانيا.

وجاء ذلك أثناء توجهه لوضع الزهور في المقبرة العسكرية السوفيتية، في وارسو للاحتفال بالذكرى الـ 77 للانتصار على ألمانيا النازية.

ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على يوم النصر هذا العام، عندما كرمت موسكو 27 مليون مواطن سوفيتي قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

فيما عارضت بولندا، الداعمة القوية لأوكرانيا في مقاومتها للغزو الروسي، أي إحياء ذكرى على نطاق واسع.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على موقع تويتر المتظاهرين ، بعضهم يحمل الأعلام الأوكرانية، وهم يحيطون بالوفد الروسي ويهتفون "فاشيين" قبل أن يغمس السفير باللون الأحمر.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن السفير سيرجي أندريف، قوله للصحفيين إنه وفريقه لم يصابوا بأذى خطيرة في الحادث.