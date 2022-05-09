شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «أساني» القوي يقترب من السواحل الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المتوقع أن يصل إعصار "أساني" القوي الذي يمر حاليا فوق خليج البنغال، بالقرب من سواحل ولايتي أوديشا وأندرا براديش بحلول يوم غد الثلاثاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن هيئة الارصاد الجوية القول، إنه من المرجح أن يتحرك الإعصار بعد ذلك ناحية شمال غرب خليج البنغال، وأن يضعف تدريجيا خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا في العديد من أنحاء ولايات أندرا براديش، وغرب البنغال وأوديشا حتى يوم الخميس المقبل.