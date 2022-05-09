اعتقال اثنين من تجار المخدرات شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اعتقلت القوات الأمنية، اثنين من تجار المخدرات، بكمين ناجح، شرقي العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "قوة امنية وخلال نصب كمين محكم، تمكنت من القبض على اثنين، وبالجرم المشهود، من تجار المخدرات ضمن قطاع 55 في مدينة الصدر، شرقي العاصمة".
وأشار المصدر، إلى "ضبط بحوزتهم مادة شبيهة بالكرستال يقدر وزنها كيلو و 40 غرام، بالإضافة إلى مادة بنية اللون شبيهة بمادة الحشيشة يقدر وزنها نحو كيلوغرام".
وأشار المصدر، إلى "ضبط بحوزتهم مادة شبيهة بالكرستال يقدر وزنها كيلو و 40 غرام، بالإضافة إلى مادة بنية اللون شبيهة بمادة الحشيشة يقدر وزنها نحو كيلوغرام".