اعتقال اثنين من تجار المخدرات شرقي بغداد

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "قوة امنية وخلال نصب كمين محكم، تمكنت من القبض على اثنين، وبالجرم المشهود، من تجار المخدرات ضمن قطاع 55 في مدينة الصدر، شرقي العاصمة".

وأشار المصدر، إلى "ضبط بحوزتهم مادة شبيهة بالكرستال يقدر وزنها كيلو و 40 غرام، بالإضافة إلى مادة بنية اللون شبيهة بمادة الحشيشة يقدر وزنها نحو كيلوغرام".

