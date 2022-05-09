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انت الان تتابع خبر بالصور.. بلدية كربلاء تباشر حملة لرفع التجاوزات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كربلاء
باشرت مديرية بلدية ناحية الحر في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بحملة لرفع التجاوزات على الارصفة والشوارع.
باشرت مديرية بلدية ناحية الحر في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بحملة لرفع التجاوزات على الارصفة والشوارع.
وقال مراسل الخليج 365، ان "مديرية بلدية ناحية الحر غرب المحافظة باشرت بحملة لازالة التجاوزات على الارصفة والشوارع في منطقة حي العامل ( سوق الاخير ) من اجل تسهيل حركة سير المواطنين وسير المركبات".