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بالصور.. بلدية كربلاء تباشر حملة لرفع التجاوزات

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كربلاء

باشرت مديرية بلدية ناحية الحر في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بحملة لرفع التجاوزات على الارصفة والشوارع.

وقال مراسل الخليج 365، ان "مديرية بلدية ناحية الحر غرب المحافظة باشرت بحملة لازالة التجاوزات على الارصفة والشوارع في منطقة حي العامل ( سوق الاخير ) من اجل تسهيل حركة سير المواطنين وسير المركبات".

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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