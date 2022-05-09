شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يثمن توجيهات الرئيس بتطهير سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التى تسهم فى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله".

وقال "عابد" إن مصر بجميع مؤسساتها وفى مقدمتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وشعبها العظيم لن يهدأ لها بال حتى يتم القضاء نهائياً على الإرهاب بجميع صوره وأشكاله فى جميع أنحاء البلاد، معلناً اتفاقه التام مع إشادة الرئيس السيسى بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب، وإقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى اشارة الرئيس السيسى إلى تقدير الشعب المصرى للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة قد ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذى استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهارية والقضاء عليها .

وتم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .