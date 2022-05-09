شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يهنئ النائبة سحر البزار لاختيارها ببرنامج إعداد القيادات الشابة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة النائبة سحر البزار، قائلا:" باسمكم جميعاً وباسمى، أتقدم بخالص التهنئة للنائبة سحر البزار، وذلك بمناسبة اختيارها للالتحاق ببرنامج إعداد القيادات الشابة العالمى، بالمنتدى الاقتصادى العالمى بجنيف.

ويقوم برنامج إعداد القيادات الشابة باختيار الشباب المؤثر فى دول العالم فى مجالات مختلفة، الحكومية، والسياسية، والقطاع الخاص، ومنهم حالياً الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورؤساء وزراء، ووزراء من مختلف دول العالم.

واختتم رئيس مجلس النواب: نتمنى لها جميعاً التوفيق والسداد.

ومن جانبها، قالت النائبة سحر البزار:" تشرفت كثيرا بهذا الاختيار، واتمنى أن أكون على قدر المسئولية لتمثيل الدولة المصرية ومجلس النواب المصرى، وهذا الاختيار انعكاس وترجمة حقيقة لكم الدعم الذى تحظى به المرأة والشباب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لإلقاء البيان المالى لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023، وكذلك خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، والتى تتضمن لأول مرة قسما خاصا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية.