شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر الثانية بين الوجهات السياحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن المدير التنفيذي لسكاي سكانر، أكد أن مصر من أشهر الوجهات السياحية لدى السائح الأوروبي متبوعة بالأردن، ومن أكثر الأسواق نشاطًا لمصر هو السوق البريطاني، والألماني، والإيطالي، والأسباني، والهولندي، بمعدلات نمو وصلت لـ 80-83% مقارنة بـ 2019.

وأوضح إنفوجراف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد طفرة في مجال السياحة والسفر بعد بدء تعافي القطاع من الإغلاقات المترتبة على إجراءات مكافحة كوفيد 19 حيث تعافى القطاع بمعدلات وصلت لـ 90% من النسب المحققة في 2019.