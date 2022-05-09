شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة العجز الكلى انخفضت خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى 4.9% مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، ومستهدف تحقيق فائض أولي فى الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023 132 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لإلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023.

وأضاف الوزير،:" نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيو 2016 ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 1.3% فى نهاية يونيو 2016 وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

واستكمل معيط:" نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.