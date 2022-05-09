شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسعار يتسبب في استقالة رئيس وزراء سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا اليوم الاثنين استقالته في ظل تصاعد الاحتجاجات بسبب ارتفاع الاسعار، مما أدى لاندلاع أعمال اعنف بين أنصار الحكومة ومعارضيها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث روهان ويلويتا القول هاتفيا اليوم الاثنين إن راجاباكسا قدم استقاله لشقيقه الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وتفتح هذه الاستقالة الطريق أمام الرئيس لضم أعضاء من المعارضة لشغل مناصب حكومية بارزة.

مع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت استقالة ماهيندا سوف تكون كافية لتخفيف غضب المواطنين، الذين يطالبون باستقالة الرئيس أيضا.

وقد فرضت سريلانكا حظر تجوال اليوم بعد اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء والرئيس بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الاستقلال.