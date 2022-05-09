شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُغلق رسميا باب التصويت في الفلبين في الانتخابات الرئاسية بعد رصد أعطال تقنية.

ورفضت لجنة الانتخابات الدعوات المنادية بتمديد ساعات التصويت بسبب التأخيرات الناتجة عن أعطال تم رصدها في نحو ألفي جهاز لفرز الأصوات وانقطاع الكهرباء وعدم وجود أسماء ناخبين على القوائم وغيرها من المشاكل في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقال عضو لجنة الانتخابات جورج جارسيا "رغم بعض الأعطال وبعض أعمال العنف، فإن الانتخابات سارت بشكل جيد عموما".

وذكر الكولونيل رامون زاجالا المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية إن الجيش سجل 15 واقعة عنف على الأقل.