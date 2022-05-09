شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. هيئات ووزارات تعرضت لهجمات سيبرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الحكومة الألمانية تعرض هيئات ووزارات ألمانية لسلسلة من الهجمات السيبرانية خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيمليان كال، اليوم الاثنين إن هجمات التحمل الزائد البسيطة نسبيا قد تم صدها بنجاح، مضيفا أنه وفقا للمعلومات الحالية، لم تتسبب هذه الهجمات في أي ضرر دائم، كما لم تسفر عن تسريب أي بيانات أيضا.

وفي مثل هذه الهجمات، التي تعرف باسم (هجمات حجب الخدمة)، يحاول المهاجمون شل الخادم بسيل من الطلبات.

وقال المتحدث إن السلطات الألمانية لم ترصد أي هجمات سيبرانية أكبر منذ بدء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.