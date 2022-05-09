غوتيريش يصف القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بأنه «مروّع»

08 مايو , 2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ ف ب).
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قصف مدرسة في الشرق الأوكراني أوقع 60 قتيلاً وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ«المروّع».
وطالب بحماية المدنيين، وفق ما صرّح الأحد المتحدث باسمه.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن «القصف الذي استهدف في السابع من أيار/مايو مدرسة في بيلوغوريفكا في أوكرانيا حيث لجأ كثر بحثاً عن ملاذ من المعارك الدائرة مروع».
وتابع «يجدد غوتيريش التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في زمن الحرب».
وأشار إلى أن هذا الهجوم «يذكر مرة جديدة بأن في هذه الحرب وفي كثير من النزاعات، المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر».
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