تحضيراً للآسيوية.. أولمبي العراق يلاعب إيران ودياً في بغداد

وقالَ عُضو الاتحاد، مُشرف المُنتخب الأولمبي، غانم عريبي، في بيان أورده الاتحاد للسومرية نيوز، "تلقينا موافقةَ الجانب الإيراني على خوضِ مباراتين في العاصمةِ بغداد يومي 24 و 27 من شهر أيار الحالي في ملعبِ المدينة الدوليّ، والمباراتان ضمن استعداداتِ المنتخب الأولمبي لنهائياتِ آسيا التي ستقام في أوزبكستان وتنطلق الشهرَ المقبل".وأضافَ: "في ضوءِ المنهاج التَحضيري الذي قدّمهُ المديرُ الفني للمنتخبِ الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، سيتجمعُ الأولمبي في العاصمةِ بغداد للفترة من 15 حتى الـ27 من الشهرِ الحالي قبل التوجه بعد ذلك إلى أوزبكستان للمشاركةِ في البطولةِ الآسيويّة التي ستنطلق في الأول من شهر حزيران المُقبل".

الجديرُ بالذكر أن منتخبنا الأولمبي سيخوض أولى مُبارياته في البطولةِ أمام الأردن في الأول من حزيران في المجموعةِ الثانية التي تضم أيضاً أستراليا والكويت.

