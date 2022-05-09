مقتل طفل برمانة يدوية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طفل تولد ٢٠٠٦ لقي مصرعه نتيجة عبثه برمانة يدوية كانت اعلى سطح دارهم ضمن حي طارق في مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف انه "عند سؤال والد المتوفي اجاب: قبل ثلاثة ايام سكنت الدار ولا املك اي قطعة سلاح ومن المحتمل ان ولدي قد اتى بها من خارج الدار"ن موضحا انه "تم التحفظ على الأب وفق الإجراءات الاصولية".