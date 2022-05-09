روسيا تؤكد أن محادثات السلام مع أوكرانيا...مستمرة عن بُعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي اليوم الإثنين، أن محادثات السلام مع أوكرانيا، لم تتوقف، ولكنها تعقد عن بعد.



وتتهم موسكو كييف بتعطيل المحادثات، واستغلال تقارير عن فظائع ترتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، لتقويض المفاوضات.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسميها "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الإثنين، إن أربعة صواريخ عالية الدقة من طراز أونيكس أطلقت من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وضربت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

ولم يذكر الجيش مزيداً من التفاصيل.