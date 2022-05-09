شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حظر تجول لأجل غير في عاصمة سريلانكا (الاسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شرطة سريلانكا اليوم الإثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، إثر اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.



وقالت السلطات إن 20 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح، وأفاد مراسلون بأن موالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات المتظاهرين الذين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس منذ 9 أبريل(نيسان) الماضي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة، الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم خيام المناهضين للحكومة.