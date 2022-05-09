شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تؤكد أن روسيا خسرت الحرب.. بالتأكيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الإثنين، إن هزيمة أوكرانيا للجيش الروسي أمر ممكن جداً، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقبل خسارة موسكو الحرب، على المدى الطويل.



وأضاف والاس مخاطباً جمهوراً في متحف الجيش الوطني في لندن "من الممكن جداً أن تدمر أوكرانيا الجيش الروسي لدرجة أن يضطر للعودة إلى ما قبل فبراير".

وتابع "يجب أن يتقبل بوتين أنه خسر على المدى الطويل، لقد خسر بالتأكيد، روسيا لم تعد كما كانت".