هيئة حقوق الإنسان بالإمارات تستعرض منجزات الـ"100 يوم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، عما تم إنجازه في ختام "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية للهيئة.



واستعرض كروز في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، منجزات "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية والتي استكملت أهدافها بنجاح في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وقال كروز: "نحن إذ نُعلن ختام المئة يوم، فإننا في واقع الأمر نقوم بتدشين انطلاقة استراتيجية العمل الحقوقي والمعنية بمعالجة كافة الملفات الحقوقية وفق أجندة مدروسة ومخرجات ملموسة في إطار المنهجية الاستباقية والأولويات الحقوقية".

وأضاف أن "ما تم إنجازه طوال فترة المئة يوم للأعمال التأسيسية والتنظيمية هو بمثابة وضع حجر الأساس نحو خارطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "فقد عملنا طوال الفترة الماضية وعلى مدار الساعة على وضع الممكنات وآليات تسريع وتيرة الإنجاز للجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتحقيق "الجاهزية المؤسسية" للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم تحقيق عدد من المنجزات التنظيمية والتأسيسية".

وعدد كروز تلك المنجزات في عقد أربعة اجتماعات رئيسية لمجلس الأمناء، والتي تم من خلالها إصدار القرارات التوجيهية واعتماد اللوائح الداخلية وإقرار الهيكل التنظيمي الرسمي.

كما تم اعتماد "المقر الرئيسي" للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تجهيزه بشكل كامل ليكون متاحاً لاستقبال الجمهور بعد ثلاثة أشهر، وعقد اللقاءات التعريفية مع عدد من الوفود الدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، بالإضافة للمشاركة في عدد من الفعاليات الحقوقية داخليا وخارجيا في إطار الجولات التعريفية بالهيئة ومد جسور التواصل وبناء شبكة العلاقات الإستراتيجية.

من بين المنجزات أيضا الانتهاء من تصميم الموقع الإلكتروني الرسمي وتدشين حسابات التواصل الاجتماعي والتي ستكون بمثابة أدوات التواصل التفاعلية وكذلك لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إطلاق الحملات التوعوية بشكل دوري.

كما تم اعتماد الرقم المجاني وخطة تدشين "مركز الاتصال" والذي سيتم الإعلان عنه وتفعيله بعد ثلاثة أشهر، وفق قائمة من الخدمات المتنوعة والتي تشمل خدمة "تلقي الشكاوى"، وخدمة "المشاركة بالمعلومة"، وخدمة "تقديم المقترحات"، وخدمة "طرح الاستفسارات".