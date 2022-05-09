رئيس مجلس النواب يُحيل البيان المالى للجنة الخطة.. وبيان التخطيط للشيوخ

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والذى ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

كما قرر الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بشأن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.