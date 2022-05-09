شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تنعى شهداء سيناء: الإرهاب لن ينال من عزيمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شهداء الواجب الوطن، الذين استشهدوا على يد الغدر والإرهاب في سيناء.

وقالت هالة السعيد قبل أن تستعرض الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب:" خالص العزاء لشهداء الوطن"، مضيفة :" العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة مصر وقواتها المسلحة، داعية الله أن يمن على مصر بالأمن والسلام".

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.

وقالت د.هالة السعيد أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي إن:" الخطة تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة.