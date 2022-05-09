شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليار جنيه إجمالى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى العام المالى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات والمستشفيات الجامعية)، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بلغت تقديرات وزارة المالية للعام المالى 2022/2023 للتعليم العالی (85) مليار جنيه موزعة كالآتي: التعليم العالی (50٬6) مليار جنيه، والتعليم الطبي (22.8) مليار جنيه، والديوان العام (7.2) مليار جنيه، والبحث العلمي (5) مليار جنيه، والمجلس الأعلى للجامعات (126,570) مليون جنيه، ومجمع اللغة العربية (36,214) مليون جنيه، والهيئة القومية للجامعات الأهلية (18) مليون

جنيه.

وأشار إلى ما تم تنفيذه بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي خلال خطة العام 2021/2022، حيث إنه فى ديوان عام الوزارة: تم استكمال (6) جامعات تكنولوجية جديدة، جامعة المنصورة الجديدة، وبدأت بها الدراسة، واستكمال 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا - وبنى سويف) وبيت الطلبة بالمدينة الجامعية بباريس والجامعة الفرنسية وسنجور.

وأوضح أنه بالنسبة للجامعات: مشروع الجامعات الأهلية الجديدة (11 جامعة مرحلة أولى) - بدء مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية (141) مستشفی شاملة جامعة الأزهر، انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات المميكنة لعدد (73) كلية (كليات القطاع الصحي وإنشاء عدد (8) کليات ومعاهد دراسات عليا بالجامعات الحكومية والجامعة المصرية اليابانية.

أما البحث العلمي: مبنى وكالة الفضاء الأفريقية، وتمويل المرحلة الأولى من مشروع الجنيوم المصرى المرجعي، واستكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا بمعهد بحوث الكترونيات الغرفة النظيفة بمدينة بحوث الإلكترونيات، ودراسات المرصد الفلكي الجديد .

وتحدث الوزير عن أهم المستهدفات، وتشمل إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر بالشراكة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية، جامعة زويل، جامعة سنجور، تجهيز (6) جامعات تكنولوجية جديدة.

وبالنسبة للجامعات: استكمال مراحل مشروع الاختبارات المميكنة - الجامعة اليابانية استكمال البنية الأساسية بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، وفرع جامعة السويس بالطور بمحافظة جنوب سيناء، وبالنسبة للبحث العلمي: استكمال مراحل إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية، إنشاء مرصد جيوفيزيائي متكامل بأبو سمبل بأسوان - مشروع تطوير المركز المصري لاستقبال ومعالجة المرئيات الفضائية بأسوان.