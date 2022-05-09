شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: نستهدف تغطية 99.5% من الجمهورية بخدمات مياه الشرب.. و64% للصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة 2022/2023 تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة من الطاقة المستخدمة إلى 20%عام 2022/2023.

واستعرضت الوزيرة، مخصصات الاستثمارات لعدد من القطاعات الحيوية، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى تبلغ نحو 294 مليار جنيه، منها 26 مليار لمشروعات المياه، و77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى، وتوفير 306 ألاف وحدة سكنية، وتُسهم المشروعات فى إضافة 1.4 متر مكعب من المياه عبر مشروعات المياه لتصل نسبة التغطية 99.5% على مستوى الجمهورية، وتغطية الصرف الصحى للقرى بنسبة 64% على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن استثمارات قطاع النقل خلال العام المالى الجديد تبلغ 307 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الأولوية لنهو المشروعات التى قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليار جنيه للسكك الحديدية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيان خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023.