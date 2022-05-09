شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب المصرى الديمقراطى ينعى وفاة طلال شكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ الحزن، المناضل العمالي طلال شكر القيادي الاشتراكي، عضو حزب التجمع السابق، وأحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومؤسس نقابة المعاشات، عضو لجنة الدفاع عن حقوق العمال.

وذكر بيان صادر عن المصرى الديمقراطى، أن طلال شكر يملك تاريخ حافل من النضال من أجل حقوق العمال والدفاع عن قضاياهم ومن أجل الحريات العامة والعدالة الاجتماعية، لم يحصل على التكريم اللائق بتاريخه العظيم.

واختتم البيان:"خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولقيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ولزملاءه وتلاميذه، وللحركة العمالية".