شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مايو.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطنى السياسى بالوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن عقد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويتولى معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب تنظيم عمل اللجنة وترتيب جدول أعمالها وإخطار أعضائها بموعد الاجتماع.

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

وضم تشكيل اللجنة:

الدكتور عبد السند يمامة رئيسا

الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس

الدكتور هاني سري الدين عضوا

الدكتور ياسر الهضيبي عضوا

المهندس حسين منصور عضوا

عصام شيحة عضوا

رضا إدوارد عضوا

المهندس ياسر قورة عضوا

ماجدة النويشي عضوا

عصام الصباحي منسق عام

شريف عارف سكرتير اللجنة