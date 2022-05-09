اليوم / تنصيب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية

اسماعيل عبد الحي - ينصب إيمانويل ماكرون اليوم السبت رئيسا لفرنسا لولاية جديدة خلال مراسم بسيطة في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء عهدته التي ينبغي عليه تحديد خطوطها العريضة.

وسيكون تنصيب الرئيس الرابع الذي يعاد انتخابه في ظل الجمهورية الخامسة في فرنسا بعد ديغول وميتران وشيراك، مشابها لما حصل مع أسلافه هؤلاء من دون الخروج من القصر الرئاسي. وستنقل المراسم على كل المحطات التلفزيونية الرئيسية في البلاد.

وسيلقي رئيس فرنسا كلمة أمام نحو 450 شخصية مدعوة وأفراد عائلته من بينهم زوجته بريجيت وأصدقاء وأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء جان كاستكس فضلا عن كبار المسؤولين في مجلسي البرلمان وممثلين عن الجامعات والنقابات والأديان وغيرهم.