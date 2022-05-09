أمير دولة الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء يهنئون خادم الحرمين الشريفين عقب منظار القولون

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عقب منظار القولون الذي أجراه - أيده الله - في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما عبر ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت والشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، داعين المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.