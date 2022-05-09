كما عبر ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت والشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، داعين المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير دولة الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء يهنئون خادم الحرمين الشريفين عقب منظار القولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.