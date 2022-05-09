سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين إثر إجرائه منظار القولون

هنأ سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إثر إجرائه - حفظه الله - منظار القولون وكانت نتيجته سليمة ولله الحمد.

وأعرب جلالته في برقية عن تمنياته الصادقة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمدّ في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورفعة وازدهار.