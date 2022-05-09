نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس كوستاريكا

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أمس، في مراسم تنصيب السيد رودريغو تشافيز رئيساً لجمهورية كوستاريكا، وذلك في مقر مبنى الكونغرس بالعاصمة سان خوسيه.

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله -، للرئيس رودريغو تشافيز، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.