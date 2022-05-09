نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس كوستاريكا

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله -، للرئيس رودريغو تشافيز، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.
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