مفاوض روسي: محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا مستمرة إنّما عن بعد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 1:09 مساءً

توقفت المفاوضات الروسية- الأوكرانية الحضورية بشأن التوصل الى حل سلمي لإنهاء النزاع الدموي المستمر منذ 24 شباط، غير أن المحادثات متواصلة عن بعد وفق مسؤول روسي.

في هذا الاطار، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن كبير المفاوضين الروس “فلاديمير ميدينسكي” قوله اليوم الاثنين إن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف وإنما تعقد عن بعد.

وتتهم موسكو كييف بتعطيل المحادثات واستغلال تقارير تتحدث عن فظائع ترتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا لتقويض المفاوضات. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في ما تسميها “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

على صعيد آخر، نقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف” أن روسيا تطوّر صواريخ من جيل جديد تفوق سرعتها سرعة الصوت لشن ضربات جوية وبرية وبحرية.

كما أفاد بأنّ روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة لقواتها المسلحة.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال في آذار إن الذخيرة الموجهة بدقة تنفد من روسيا، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 شباط فيما تصفها بعملية عسكرية خاصة.