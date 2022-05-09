ايران: أمير قطر سيزور البلاد قريبًا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 12:19 مساءً

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده” خلال مؤتمر صحفي أنّ أمير قطر سيزور طهران قريبا.

وكشف خطيب زاده أنّ “زيارة أمير قطر لطهران على جدول الأعمال، وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية. وبعد هذه الرحلة سيتوجه الرئيس الإيراني إلى دولة خليجية”.

وكانت رويترز قد ذكرت أمس نقلا عن مصدر، أن أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولًا أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.

وأضاف المصدر أن رحلة أمير قطر تهدف أيضا إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى “أرضية مشتركة جديدة”.

يأتي ذلك بعدما وصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود بسبب إصرار طهران على رفع الحرس الثوري الإيراني من على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى إيران في كانون الثاني 2020 لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، في أعقاب مقتل قاسم سليماني القائد الكبير في الحرس الثوري على يد الولايات المتحدة أثناء زيارته للعراق.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن زيارة الأمير كانت تهدف إلى متابعة العديد من مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في فبراير شباط.