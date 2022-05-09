سقوط 4 صواريخ في أوديسا جنوب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 12:11 مساءً

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين أنّ أربعة صواريخ عالية الدقة من طراز أونكس تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وضربت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل.

وتتعرض المدينة الجنوبية لهجمات صاروخية متكررة، اذ أعلن المتحدث باسم الإدارة الإقليمية، “سيرهي براتشوك” في تصريحات تلفزيونية أنّ عدة صواريخ سقطت على المدينة يوم السبت الماضي.

وأضاف براتشوك أن الضربات أصابت المدينة بعد تعرض أهداف في المنطقة المحيطة بأوديسا للقصف بأربعة صواريخ في وقت سابق.

ولم يُدل براتشوك بمزيد من التفاصيل بشأن الضربات الجديدة، قائلا إن الحقائق ما زال يجري تأكيدها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق،أنّ القوات الروسية قصفت 18 منشأة عسكرية أوكرانية تشمل مخازن أسلحة في داتشن قرب مدينة أوديسا الساحلية.

في سياق متصل، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف” قوله اليوم الاثنين إن روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة لقواتها المسلحة.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال في آذار إن الذخيرة الموجهة بدقة تنفد من روسيا، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 شباط فيما تصفها بعملية عسكرية خاصة.